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ВККС рекомендувала призначити на посаду судді шістьох переможців конкурсу

17:44, 18 квітня 2024
Комісія провела співбесіди із сімома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів.
ВККС рекомендувала призначити на посаду судді шістьох переможців конкурсу
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 18 квітня, ВККСУ у складі колегій провела співбесіди із сімома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

 За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

- Радановича Григорія Михайловича на посаду судді Бориславського міського суду Львівської області;

- Лєскіну Ірину Євгенівну на посаду судді Господарського суду Запорізької області;

- Ковтуна Володимира Миколайовича на посаду судді Господарського суду Сумської області;

- Чекулаєва Сергія Олександровича на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

- Максименка Дмитра Романовича на посаду судді Монастирищенського районного суду Черкаської області;

- Іщенко Олену Василівну на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова.

Відкладено проведення співбесіди з Костюком Едуардом Володимировичем.

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