ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів

Комісія ухвалила рішення припинити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді стосовно суддів з Києва та Харківщини.

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У вівторок, 23 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення припинити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді стосовно:

- судді Солом’янського районного суду міста Києва Селюкова Олексія Георгійовича;

- судді Вовчанського районного суду Харківської області Уханьової Ірини Степанівни.

Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді шістьох переможців конкурсу.

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