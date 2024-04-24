ВККС припинила кваліфікаційне оцінювання двох суддів

У вівторок, 23 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання двох суддів на відповідність займаній посаді. Про це повідомили у пресслужбі ВККС.
За результатами засідання Комісією ухвалено рішення припинити кваліфікаційне оцінювання на відповідність займаній посаді стосовно:
- судді Солом’янського районного суду міста Києва Селюкова Олексія Георгійовича;
- судді Вовчанського районного суду Харківської області Уханьової Ірини Степанівни.
Раніше ми писали, що ВККС рекомендувала призначити на посаду судді шістьох переможців конкурсу.
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