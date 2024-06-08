Практика судів
  1. В Україні

Україна та Туреччина домовились про співпрацю у реабілітації військових

10:21, 8 червня 2024
Туреччина допоможе Україні у реабілітації військових.
Україна та Туреччина домовились про співпрацю у реабілітації військових
Джерело фото: Defense Express
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна та Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації українських військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Домовленості були досягнуті під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової з надзвичайним і повноважним послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проект з реабілітації військовослужбовців», – зазначила Наталія Калмикова.

За її словами, метою цього проекту є створення ефективного реабілітаційного простору з залученням цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Проект передбачає створення центрів досконалості – закладів, які стануть лідерами у сфері реабілітації.

У Міністерстві оборони нагадали, що пілотний проект передбачає інтеграцію всіх ресурсів та зусиль для забезпечення високого рівня реабілітаційних послуг для українських військових, що сприятиме їх швидшому та якіснішому поверненню до нормального життя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
НАЗК назвало проблеми щодо конфлікту інтересів в роботі членів ВРП та ВККС і запропонувало змінити законодавство

За словами НАЗК, допускається ситуація, у якій заява члена ВРП чи ВККС про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів не буде задоволена іншими членами ВРП чи ВККС, і такий член братиме участь у засіданні з питання, що становить для нього конфлікт інтересів.

Як колегії ВККС відмовляли кандидатам на посади суддів у наданні рекомендацій: статистика

Не виключено, що колегії ВККС під час співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих судів дещо по-різному оцінювали певні факти та обставини.

На вакантну посаду члена ВККС є 28 претендентів: список

Серед кандидатів - судді Верховного Суду, ВАКС, місцевих судів та судді у відставці.

Уряд затвердив новий порядок бронювання – відтепер воно буде відбуватися через Портал Дія

Міністерство цифрової трансформації повинно протягом місяця забезпечити технічну можливість бронювання засобами Порталу Дія.

Кабмін змінив критерії критично важливих підприємств, які мають право на бронювання працівників

Уряд прийняв нову постанову про визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду