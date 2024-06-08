Україна та Туреччина домовились про співпрацю у реабілітації військових

Туреччина допоможе Україні у реабілітації військових.

Джерело фото: Defense Express

Україна та Туреччина домовились про співпрацю у сфері реабілітації українських військовослужбовців. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Домовленості були досягнуті під час зустрічі заступниці міністра оборони України Наталії Калмикової з надзвичайним і повноважним послом Туреччини в Україні Мустафою Левентом Більгеном.

«Ми дуже вдячні за допомогу, яку Україні надає Турецька Республіка. Тепер її перелік поповнився співпрацею у секторі реабілітації. Нещодавно розпочато пілотний проект з реабілітації військовослужбовців», – зазначила Наталія Калмикова.

За її словами, метою цього проекту є створення ефективного реабілітаційного простору з залученням цивільних та військових закладів охорони здоров’я, соціальних служб та органів місцевого самоврядування. Проект передбачає створення центрів досконалості – закладів, які стануть лідерами у сфері реабілітації.

У Міністерстві оборони нагадали, що пілотний проект передбачає інтеграцію всіх ресурсів та зусиль для забезпечення високого рівня реабілітаційних послуг для українських військових, що сприятиме їх швидшому та якіснішому поверненню до нормального життя.

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