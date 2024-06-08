Практика судов
  1. В Украине

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в реабилитации военных

10:21, 8 июня 2024
Турция поможет Украине в реабилитации военных.
Украина и Турция договорились о сотрудничестве в реабилитации военных
Источник фото: Defense Express
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Договоренности были достигнуты во время встречи заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

«Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих», - отметила Наталья Калмыкова.

По ее словам, целью этого проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с привлечением гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. Проект предусматривает создание центров совершенства - учреждений, которые станут лидерами в сфере реабилитации.

В Министерстве обороны напомнили, что пилотный проект предусматривает интеграцию всех ресурсов и усилий для обеспечения высокого уровня реабилитационных услуг для украинских военных, что будет способствовать их быстрому и качественному возвращению к нормальной жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ярослав Юрчишин внес законопроект, освобождающий онлайн-медиа от ответственности за комментарии читателей, если их удалили в течение 3 дней с момента получения определения суда

Как отмечает Ярослав Юрчишин, из-за нашествия российских ботов онлайн-медиа стало сложнее оперативно отслеживать все комментарии, поэтому этот законопроект сократит время и расходы СМИ на судебные тяжбы.

НАПК назвало проблемы конфликта интересов в работе членов ВСП и ВККС и предложило изменить законодательство

По словам НАПК, допускается ситуация, в которой заявление члена ВСП или ВККС о самоотводе в связи с наличием конфликта интересов не будет удовлетворено другими членами ВСП или ВККС, и такой член будет участвовать в заседании по вопросу, что составляет для него конфликт интересов.

Как коллегии ВККС отказывали кандидатам на должности судей в предоставлении им рекомендаций: статистика

Не исключено, что коллегии ВККС во время собеседований с кандидатами на должности судей местных судов несколько по-разному оценивали некоторые факты и обстоятельства.

На вакантную должность члена ВККС есть 28 претендентов: список

Среди кандидатов – судьи Верховного Суда, ВАКС, местных судов и судьи в отставке.

Правительство утвердило новый порядок бронирования – теперь оно будет происходить через Портал Дія

Министерство цифровой трансформации должно в течение месяца обеспечить техническую возможность бронирования средствами Портала Дія.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду