Украина и Турция договорились о сотрудничестве в реабилитации военных

Турция поможет Украине в реабилитации военных.

Источник фото: Defense Express

Украина и Турция договорились о сотрудничестве в сфере реабилитации украинских военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Договоренности были достигнуты во время встречи заместителя министра обороны Украины Натальи Калмыковой с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Украине Мустафой Левентом Бильгеном.

«Мы очень благодарны за помощь, которую Украине оказывает Турецкая Республика. Теперь ее перечень пополнился сотрудничеством в секторе реабилитации. Недавно начат пилотный проект по реабилитации военнослужащих», - отметила Наталья Калмыкова.

По ее словам, целью этого проекта является создание эффективного реабилитационного пространства с привлечением гражданских и военных учреждений здравоохранения, социальных служб и органов местного самоуправления. Проект предусматривает создание центров совершенства - учреждений, которые станут лидерами в сфере реабилитации.

В Министерстве обороны напомнили, что пилотный проект предусматривает интеграцию всех ресурсов и усилий для обеспечения высокого уровня реабилитационных услуг для украинских военных, что будет способствовать их быстрому и качественному возвращению к нормальной жизни.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.