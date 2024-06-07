Кабмин не рассматривает повышение налогов, – Шмыгаль

Вопрос повышения налогов после их восстановления до довоенного уровня не рассматривается.

Источник фото: kmu.gov.ua

Правительство Украины пока не рассматривает вопрос повышения налогов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Отвечая на замечание экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова относительно обещания не повышать налоги после их восстановления до довоенного уровня, Шмыгаль подтвердил, что такой вопрос даже не обсуждается. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы не начинали и не обсуждаем в правительстве вопрос повышения налогов», - подчеркнул Шмыгаль.

Впрочем, он также отметил, что правительство планирует обратиться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны. Премьер-министр напомнил, что Министерство обороны на этот год имеет 1,7 трлн грн, направленных исключительно на нужды безопасности и обороны.

«В этом году происходило приближение определенных ресурсов для закупок оружия и соответствующей военной техники. Поэтому в этом году мы будем обращаться в парламент за дополнительными средствами для сектора безопасности и обороны... Но это будет во втором полугодии. Соответствующие расчеты, соответствующие потребности будут представлены дополнительно", - пояснил Шмыгаль.

Министр финансов Сергей Марченко, выступавший перед премьер-министром, выразил благодарность Раде за начатое рассмотрение законопроектов о повышении акцизных налогов на горючее и табак. Он отметил, что принятие этих законов может обеспечить дополнительные доходы в государственный бюджет.

«Я надеюсь, что вы примете мудрое решение, которое позволит наполнить государственный бюджет за счет соответствующих налогов», - сказал Марченко, добавив, что принятие этих законопроектов может принести 16 млрд грн еще в этом году.

Марченко также отметил, что повышение акцизов может привести к незначительному росту цен «на гривну-две» на некоторые продукты, что при инфляции в 3,2% незначительно повлияет на общий уровень цен.

«Если у нас будут другие инициативы налоговые, также попрошу вашей поддержки, потому что на сегодня каждая гривна налогов - это средства, которые направлялись на сектор безопасности и обороны, поэтому мы очень тщательно стараемся эти средства собирать», - подчеркнул Марченко.

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