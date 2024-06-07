Кабмін не розглядає підвищення податків, - Шмигаль

Питання підвищення податків після їх відновлення до довоєнного рівня не розглядається.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Уряд України наразі не розглядає питання підвищення податків, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Відповідаючи на зауваження ексспікера парламенту Дмитра Разумкова щодо обіцянки не підвищувати податки після їх відновлення до довоєнного рівня, Шмигаль підтвердив, що таке питання навіть не обговорюється. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ми не починали і не обговорюємо в уряді питання підвищення податків», – наголосив Шмигаль.

Втім, він також зазначив, що уряд планує звернутися до парламенту за додатковими коштами для сектору безпеки та оборони. Прем'єр-міністр нагадав, що Міністерство оборони на цей рік має 1,7 трлн грн, спрямованих виключно на потреби безпеки та оборони.

«Цього року відбувалося наближення певних ресурсів для закупівель зброї та відповідної військової техніки. Тому цього року ми звертатимемося до парламенту по додаткові кошти для сектору безпеки і оборони... Але це буде в другому півріччі. Відповідні розрахунки, відповідні потреби будуть представлені додатково», – пояснив Шмигаль.

Міністр фінансів Сергій Марченко, який виступав перед прем'єр-міністром, висловив подяку Раді за розпочатий розгляд законопроєктів щодо підвищення акцизних податків на пальне і тютюн. Він зазначив, що ухвалення цих законів може забезпечити додаткові доходи до державного бюджету.

«Я сподіваюся, що ви ухвалите мудре рішення, яке дасть змогу наповнити державний бюджет за рахунок відповідних податків», – сказав Марченко, додавши, що ухвалення цих законопроєктів може принести 16 млрд грн ще цього року.

Марченко також зазначив, що підвищення акцизів може призвести до незначного зростання цін "на гривню-дві" на деякі продукти, що при інфляції в 3,2% незначно вплине на загальний рівень цін.

«Якщо в нас будуть інші ініціативи податкові, також попрошу вашої підтримки, тому що на сьогодні кожна гривня податків - це кошти, які спрямовувалися на сектор безпеки і оборони, тому ми дуже ретельно намагаємося ці кошти збирати», – підкреслив Марченко.

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