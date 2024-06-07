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Военнообязанный может заплатить штраф за нарушение учета, а после быть мобилизованным, - представитель Полтавского ТЦК Истомин

17:31, 7 июня 2024
Оплата штрафа – это не способ откупиться от исполнения воинской обязанностей, - отметил Роман Истомин.
Военнообязанный может заплатить штраф за нарушение учета, а после быть мобилизованным, - представитель Полтавского ТЦК Истомин
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Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин сообщил, что гражданин может заплатить штраф за нарушение военного учета, а после быть мобилизованным. Он отметил, что оплата штрафа – это не способ откупиться от своих обязанностей.

"Кроме того, административное наказание не освобождает от исполнения воинской обязанности. То есть гражданин может заплатить штраф и быть призванным на службу по мобилизации, то есть он все равно должен исполнить свой долг", - сказал Истомин в комментарии "Фокус". 

Также он объяснил, как проходит процедура взыскания штрафа за нарушение военного учета.

"Если гражданин нарушает правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, на него налагается штраф. Если он в течение 15 дней его не платит, мы присылаем постановление об административном взыскании в отдел Государственной исполнительной службы для выполнения этого постановления в принудительном порядке. Исполнительная служба осуществляет принудительное взыскание, но, насколько мне известно, это будет в двойном размере суммы штрафа, и также правонарушителю придется заплатить исполнительный сбор. Меры принудительного исполнения решений описаны в статье 10 Закона Украины "Об исполнительном производстве", – пояснил Истомин.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что ТЦК без полиции не может задерживать и доставлять граждан в ТЦК, а полиция без ТЦК - не может вручать повестки.

Также мы объясняли, за невыполнение каких-либо обязанностей может наступить административная или уголовная ответственность.

Напомним, что военнообязанных женщин будут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение двух месяцев.

А еще мы писали, кто должен стать на учет по новому закону.

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