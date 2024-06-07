Офицера Военной службы правопорядка задержали по подозрению во взяточничестве – Минобороны

По данным следствия, он требовал и получил 5 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в региональное отделение ВСП.

В Министерстве обороны сообщили о задержании по подозрению во взяточничестве офицера Военной службы правопорядка. По данным следствия, он требовал и получил 5 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в региональное отделение ВСП.

«Государственным бюро расследований за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, оперативного сопровождения ГПБ Нацполиции Украины и во взаимодействии с Управлением внутренней безопасности Министерства обороны Украины объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды офицеру одного из отделений Центрального управления военной службы правопорядка», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 605 600 гривен.

В Минобороны отметили, что идет досудебное расследование.

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