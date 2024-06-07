Практика судов
  1. В Украине

Офицера Военной службы правопорядка задержали по подозрению во взяточничестве – Минобороны

17:38, 7 июня 2024
По данным следствия, он требовал и получил 5 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в региональное отделение ВСП.
Офицера Военной службы правопорядка задержали по подозрению во взяточничестве – Минобороны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Министерстве обороны сообщили о задержании по подозрению во взяточничестве офицера Военной службы правопорядка. По данным следствия, он требовал и получил 5 тысяч долларов США за трудоустройство гражданина в региональное отделение ВСП.

«Государственным бюро расследований за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора, оперативного сопровождения ГПБ Нацполиции Украины и во взаимодействии с Управлением внутренней безопасности Министерства обороны Украины объявлено о подозрении в получении неправомерной выгоды офицеру одного из отделений Центрального управления военной службы правопорядка», - сообщили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 605 600 гривен.

В Минобороны отметили, что идет досудебное расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство убрало из условий предоставления отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью II группы обязательное заключение ЛКК

Ранее это дополнительное условие в виде заключения ЛКК появилось в постановлении, несмотря на то, что в законе об усилении мобилизации его нет.

Кабмин разрешил дистанционную постановку на военный учет лицам, постоянно проживающим за границей

Правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК.

В судах, прекративших деятельность во время полномасштабного вторжения, появятся уполномоченные лица, отвечающие за бухгалтерию и отчетность

Высший совет правосудия принял временные изменения в Типовое положение об аппарате суда.

Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносило постановление о наложении штрафа.

С 30 июня заработает новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей

Кабмин утвердил новый порядок выдачи паспортов гражданам Украины за границей – мужчинам от 18 до 60 лет предстоит показать военно-учетный документ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді