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В Сумской области из-за обстрелов эвакуируют жителей восьми населенных пунктов

23:21, 7 июня 2024
Речь идет о населенных пунктах в 10-километровой зоне у границы с рф.
В Сумской области из-за обстрелов эвакуируют жителей восьми населенных пунктов
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В Сумской области расширили список населенных пунктов для эвакуации в зоне 10 километров у границы с рф. Об этом заявил глава Сумской ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

"На заседании Совета обороны области находились предложения военного командования еще в восьми населенных пунктах из 10-километровой пограничной зоны сделать эвакуацию. Распоряжения уже предоставлены, соответствующие службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - отметил чиновник.

Ранее мы писали, что из отдельных населенных пунктов Харьковской области эвакуируют детей принудительно.

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