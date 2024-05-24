Из отдельных населенных пунктов Харьковской области принудительно эвакуируют детей

Согласовано решение о принудительной эвакуации 123 детей из 36 населенных пунктов.

Источник фото: полиция Донецкой области

Детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями эвакуируют принудительным способом с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Соответствующее решение согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

Эвакуированных примет Волынская область.

Как сообщили в Минреинтеграции, обязательную эвакуацию в принудительный способ 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов. Эвакуация будет проводиться в течение 60 дней. Она осуществляется бесплатно.

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