З окремих населених пунктів Харківської області примусово евакуюють дітей

Погоджено рішення про примусову евакуацію 123 дітей із 36 населених пунктів.

Джерело фото: поліція Донецької області

Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками евакуюють у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення погодили члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Евакуйованих прийме Волинська область.

Як повідомили у Мінреінтеграції, обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів. Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безкоштовно.

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