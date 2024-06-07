36-летний житель Измаила подозревается в регулярном издевательстве над матерью

Полицейские сообщили измаильчанину о подозрении в домашнем насилии против матери.

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Правоохранители Измаильского районного отдела полиции сообщили 36-летнему жителю о подозрении в систематическом психологическом и физическом домашнем насилии в отношении его 66-летней матери. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

После увольнения с работы в начале марта, мужчина начал злоупотреблять алкоголем и устраивать скандалы дома. В состоянии опьянения он словесно оскорблял и унижал пожилую женщину. Мать неоднократно обращалась в полицию из-за агрессивного поведения сына. Инспекторы сектора по противодействию домашнему насилию поставили его на профилактический учет и составили протоколы по частям 1 и 2 статьи 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Суд на основе этих материалов назначал правонарушителю штрафы.

Однако меры не повлияли на поведение мужчины. Во время очередного конфликта он даже ударил мать. Домашнее насилие стало систематическим, поэтому следователи начали производство по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины.

«Мы собрали достаточно доказательств и под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры предъявили фигуранту обвинение в умышленном систематическом совершении психологического и физического насилия в отношении лица, с которым он находится в семейных отношениях, что привело к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшей. За это правонарушителю грозит наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов или пробационного надзора на срок до пяти лет, или ограничение свободы на тот же срок, или лишение свободы на срок до двух лет", - рассказала старшая следователь Измаильского районного отдела полиции Карина Мельникова.

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