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Какие приборы лучше не использовать из-за тяжелой ситуации со светом

23:58, 7 июня 2024
Кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких приборов среди бытовых, - замминистра энергетики Николай Колесник.
Какие приборы лучше не использовать из-за тяжелой ситуации со светом
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В связи со сложной ситуацией в энергетической системе украинцев призвали ограничить использование энергоемких приборов, таких как кондиционеры и бойлеры. Об этом сказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник в эфире телемарафона.

"Действительно. Кондиционеры являются одними из достаточно энергоемких устройств среди бытовых. В частности, как бойлеры и другие", - сказал он.

По его словам, очевидно, что температура будет только повышаться, поэтому будет расти и использование кондиционеров.

"Мы призываем население, быт, бизнес по возможности минимизировать их использование или не использовать вообще. Находить другие варианты проветривания помещений, которые могут быть не менее эффективны", - добавил Колесник.

Напомним, что Кабмин поручил госорганам отказаться от кондиционеров и наружного освещения.

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