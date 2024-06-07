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На ввоз всего энергетического оборудования снимут пошлины и НДС

17:56, 7 июня 2024
Кабмин вместе с Радой готовят законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования.
На ввоз всего энергетического оборудования снимут пошлины и НДС
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Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, Правительство одновременно работает над восстановлением и расширением генерации и уменьшением потребления. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 7 июня, Правительство делает ставку на децентрализованную энергосистему. В частности, совместно с Верховной Радой готовится законопроект о снятии пошлин и НДС на ввоз всего энергетического оборудования, а также устранение всех таможенных формальностей.

«Готовим программу льготного кредитования на закупку энергооборудования как для граждан, так и для бизнеса. Расширяем газовую генерацию. Речь идет о газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках, а также о модульных котельных. И одновременно наращиваем добычу газа. За 5 месяцев этого года "Нафтогаз" запустил 36 новых скважин и увеличил добычу на 10%», — отметил Денис Шмыгаль.

Правительство также утвердило Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, устанавливающим генерирующие установки из альтернативных источников энергии в собственных домохозяйствах. Сумма компенсации для установок мощностью до 10 кВт на одно домохозяйство будет составлять 244 тысячи гривен. А максимальная сумма кредита – 480 тысяч гривен сроком на 5 лет.

Также Денис Шмыгаль во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде заявил, что в Кабмине в настоящее время не обсуждают вопрос повышения налогов.

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