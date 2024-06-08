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Украинцы потребляют половину суточной нормы соли только с хлебом: Минздрав предлагает производителям изменения

14:05, 8 июня 2024
Минздрав предлагает производителям постепенно уменьшать содержание соли в хлебобулочных изделиях.
Украинцы потребляют половину суточной нормы соли только с хлебом: Минздрав предлагает производителям изменения
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Украинцы ежедневно потребляют от 2,5 до 4,25 граммов соли только с хлебом, что составляет половину или более от рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) суточной нормы. Уменьшение потребления соли могло бы помочь предотвратить неинфекционные заболевания, которые ежегодно вызывают около 80% преждевременных смертей в Украине. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Этот вопрос обсуждался на совещании с участием представителей ВОЗ, Центра общественного здоровья, Госпродпотребслужбы и Всеукраинской ассоциации пекарей, которое провел Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Количество натрия, который мы потребляем в основном в виде пищевой соли, влияет на общий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Уменьшение количества соли в хлебе - важный аспект национальных стратегий снижения такой заболеваемости. Украина уже два года имеет определенные ограничения, введенные в рамках реформы школьного питания. Для хлеба, который едят в учебных заведениях и других, где находятся дети, содержание соли не должно превышать 0,45 г на 100 г готового продукта. Однако важно, чтобы дети и ответственные за них взрослые имели возможность питаться более здорово не только в школе, но и дома, ведь это пойдет на пользу всем, и вместе с другими мерами сделает украинцев здоровее», - заявила заместитель министра здравоохранения Украины Наталья Калмыкова.

По данным Госслужбы статистики, каждый украинец потребляет около 250 г хлеба в сутки, а содержание соли в хлебе колеблется от 1,07 до 1,7 г на 100 г. Один кусок хлеба (30-40 г) может содержать до 0,68 г соли. Иногда содержание соли может значительно превышать эти показатели.

Согласно данным Национального исследования STEPS, украинцы потребляют около 12,6 г соли в сутки, что более чем в 2,5 раза превышает рекомендации ВОЗ, которые составляют 5 г в сутки.

Некоторые страны уже успешно внедрили меры по уменьшению потребления соли. Например, в Бельгии, Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Ирландии содержание соли в хлебе снизилось от 6% до 38%. В Украине Минздрав предлагает производителям хлеба уменьшить содержание соли до 0,9 г на 100 г, используя травы и специи для повышения вкусовых качеств выпечки.

Реализация этих мер поможет снизить общее потребление соли и улучшить здоровье украинцев.

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