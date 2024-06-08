Ударил кирпичом по голове и сорвал серьги: на Киевщине мужчина дерзко ограбил родственницу знакомого

Во время словесного спора мужчина внезапно решил совершить разбойное нападение.

В Борисполе избрали меру пресечения мужчине, подозреваемому в разбойном нападении. Об этом сообщает Бориспольский горрайонный суд.

Суд удовлетворил ходатайство следователя СО Бориспольского РУП ГУ НП в Киевской области об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней, без определения размера залога.

Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый П., находясь в Борисполе, на территории частного домовладения, встретил знакомого гр. Г. К моменту встречи в доме находилась жена Г. и его бабушка С.

В дальнейшем общении между мужчинами внезапно возник словесный спор по неизвестным следствиям причин, в результате чего у фигуранта внезапно возникло преступное намерение на совершение нападения с целью завладения чужим имуществом сопряженного с насилием.

Он нанес удар кирпичом в правую часть головы гр. С. силой сорвал с ушей золотые серьги и забрал телефон. После совершенного немедленно покинул место совершения преступления и распорядился похищенным имуществом по своему усмотрению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.