Счета военнообязанных, указавших фейковые адреса в Резерв+, могут заблокировать

Почтовое сообщение, где проставлена отметка об отсутствии лица по адресу, который военнообязанный указал в Резерв+, может считаться подтверждающим документом для того, чтобы ТЦК не составлял протокол, а сразу выносило постановление о наложении штрафа.

Сообщение в приложении Резерв+ фейкового адреса может иметь негативные последствия для военнообязанного лица. Так, надлежащим подтверждением оповещения в соответствии с постановлением Кабмина является почтовое сообщение, которое посылало ТЦК по адресу, указанному при обновлении данных, в котором проставлена ​​отметка об отсутствии лица по этому адресу. Поскольку при наличии подтверждающих документов протокол за нарушение правил военного учета может не составляться, а сразу выноситься постановление о штрафе, то мужчины, предоставившие в Резерв+ недействительный адрес, рискуют оказаться с заблокированными счетами.

Итак, в соответствии с КУоАП ТЦК рассматривают дела о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

В соответствии с законом №3696-IX, вступившим в силу 19 мая, о заочных штрафах протокол не составляется в случае совершения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Следовательно, выносить постановление о наложении штрафа ТЦК сможет заочно в случае, если лицо не явилось в ТЦК и не сообщило причину неявки, но при этом у ТЦК обязательно должны быть подтверждающие документы о получении вызова.

Согласно постановлению Кабмина 560 надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК являются:

1) в случае вручения повестки –

личная подпись о получении повестки,

видеозапись вручения повестки или ознакомление с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки,

а также видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки;

2) при отправке повестки средствами почтовой связи:

• день получения такой почтовой отправки лицом, подтверждаемым информацией и/или документами от почтового оператора;

• день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, уведомленного этим лицом ТЦК при уточнении своих учетных данных;

• день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не уведомило ТЦК другой адрес места жительства.

Таким образом, почтовое сообщение, где проставлена ​​отметка об отсутствии лица по адресу задекларированного или зарегистрированного места жительства, если это лицо не сообщило ТЦК другого адреса места жительства, также может считаться подтверждающим документом для того, чтобы не составлять протокол, а сразу выносить постановление о наложении штрафа.

Аналогично – почтовое сообщение с отметкой об отсутствии лица по адресу, указанному при обновлении данных.

Напомним, для физических лиц штрафы теперь составляют до 25,5 тысячи грн, а для бизнеса – до 59,5 тысячи грн.

В случае добровольной неуплаты такого штрафа лицо рискует тем, что его счета могут быть заблокированы, а имущество изъято в порядке исполнительного производства.

Также отметим, что в соответствии с постановлением 560 повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК может быть направлена ​​заказным почтовым отправлением (почтовым отправлением с объявлением ценности с описанием вложения) с уведомлением о вручении в адрес его места жительства по истечении 60 дней, отведенных законодательством. на уточнение своих учетных данных, включая адреса места жительства.

В случае неуточнения в течение 60 дней резервистом или военнообязанным своего адреса места жительства повестка направляется на его адрес зарегистрированного/задекларированного места жительства.

Повестка о вызове резервиста или военнообязанного в ТЦК направляется адресату не позднее, чем в следующий день после подписи повестки соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову резервиста или военнообязанного определяется не ранее 14 дня со дня отправки повестки средствами почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении.

Однако здесь важный момент – что именно считать «обновлением данных». Ведь постановление Кабмина о регулировании Резерв+ не опубликовано. Хотя, по словам Минобороны, оно было принято 10 мая, однако никаких сообщений о номере, названии, дате принятия нормативного акта, который регулирует порядок обновления данных с помощью приложения, от Кабмина не поступало.

Также следует отметить, что законодатель указал в законе о заочных штрафах, что положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются в случае возможности получения Минобороны как держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

То есть в теории мужчин не должны штрафовать за несообщение о том, что он, к примеру, стал студентом, если такие данные можно получить из базы Минобразования.

Однако законодатель не уточнил, каким образом ТЦК, вынося постановление о штрафе, должно понять и учесть, имеет ли Минобороны возможность получить персональные данные военнообязанных путем электронного взаимодействия.

Автор: Наталья Мамченко

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