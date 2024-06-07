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В Одесской области открывают первые пляжи: названа дата

15:31, 7 июня 2024
Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.
В Одесской области открывают первые пляжи: названа дата
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С 8 июня в Одесской области планируют открыть первые пляжи. Об этом заявил глава ОВА Олег Кипер, передает «Суспільне».

В Одессе, в частности, предлагается открыть 20 пляжей.

«Людей не сдержать. Они хотят отдыхать, получать оздоровление. Наш природный витамин, наше солнце, наше Черное море, наши пляжи сегодня не заменит, пожалуй, никакой комплекс витаминов, который бы мы ни предлагали. Поэтому мы стараемся как можно больше сделать открытые пляжи», — отметил Кипер.

Украинцам также планируется разрешить отдыхать в лагуне в селе Приморское.

По словам Кипера, также надеются открыть туристический маршрут по каналам в городе Вилково.

«Там есть две предосторожности: первая – это, конечно, военная, вторая – там рядом граница с Румынией. И сегодня (6 июня – ред.) с пограничниками уже получили даже разрешение по прохождению на лодках по каналам», — добавил он.

Глава ОВА отметил, что комиссии работают над вопросом эффективности установки в море сеток для опасных взрывных предметов. Владельцы пляжей предлагают привлечь человека, наблюдающего за приближением к побережью мин.

«Те мины, которые мы видели в море, плавали на поверхности, это было у Измаила, это большие, военные сразу засекают. Что касается малых, то в том году они приплыли из Херсона и Днепра, они где-то 10-15 см под водой. Потому мы ставили сетки. Сейчас их нет, изучаем вопрос об их эффективности. Было много критики, что сетку вода рвет, я понимаю, и на встрече с бизнесом один из владельцев пляжа сказал, что почти еженедельно их менял и это не дает эффекта», — добавил Олег Кипер.

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