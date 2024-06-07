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Жители Одессы из-за ремонтных работ останутся без воды

13:30, 7 июня 2024
Жители Приморского и Киевского районов останутся без воды.
Жители Одессы из-за ремонтных работ останутся без воды
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В пятницу, 7 июня, некоторые жители Приморского и Киевского районов Одессы испытают временные неудобства из-за ремонтных работ, которые повлияют на водоснабжение. Планируется, что воду вернут в дома в 17:00, но время восстановления и перечень адресов могут меняться, поскольку возможны аварийные отключения в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба «Инфоксводоканала».

Адреса, где будет отсутствовать вода:

  • просп. Гагарина, 12;
  • просп. Шевченко, 17а, 17б, 17в, 19а, 21, 21аб, 23а, 25, 27;
  • ул. Ак. Королева, 44-70;
  • ул. Ильфа и Петрова 13-27;
  • ул. Левитана, 70-147;
  • 12-я, 13-я, 15-а, 16-а, 17-а линии Люстдорфской дороги - все дома;
  • просп. Ак. Глушко, 16-26;
  • ул. Костанди, 162-213.

«Время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также понадобиться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временно причиненные неудобства», - говорится в сообщении.

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