Жители Одессы из-за ремонтных работ останутся без воды

В пятницу, 7 июня, некоторые жители Приморского и Киевского районов Одессы испытают временные неудобства из-за ремонтных работ, которые повлияют на водоснабжение. Планируется, что воду вернут в дома в 17:00, но время восстановления и перечень адресов могут меняться, поскольку возможны аварийные отключения в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба «Инфоксводоканала».
Адреса, где будет отсутствовать вода:
«Время восстановления водоснабжения предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также понадобиться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал «Инфоксводоканал» приносит извинения за временно причиненные неудобства», - говорится в сообщении.
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