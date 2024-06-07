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Мы не имеем права проиграть, - Зеленский отверг возможность территориальных уступок рф для завершения войны

12:23, 7 июня 2024
Президент подчеркнул, что временная пауза в войне только даст россии накопить силы.
Мы не имеем права проиграть, - Зеленский отверг возможность территориальных уступок рф для завершения войны
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Президент Владимир Зеленский в очередной раз отметил невозможность территориальных уступок рф для завершения войны. Он подчеркнул, что это лишь даст РФ паузы перед новой войной. Об этом Зеленский заявил во время выступления перед Национальным собранием Франции.

"Может ли путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин", – сказал глава государства.

Зеленский выразил уверенность в способности Украины победить в войне. Он подчеркнул, что Украина верит в свою победу, аналогично уверенности, что чувствовали союзники во время Второй мировой войны.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", - заявил Зеленский.

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