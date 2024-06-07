Украина ратифицировала рамочное соглашение с ЕБРР для восстановления Чернобыльской зоны

Чернобыль получит новейшее оборудование благодаря соглашению с ЕБРР.

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Верховная Рада Украины ратифицировала рамочное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития относительно деятельности Счета международного сотрудничества для Чернобыля. Об этом сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец отметил, что соглашение с ЕБРР является важным шагом на пути восстановления Зоны отчуждения после вторжения российских оккупантов. Ратифицированное соглашение предусматривает закупку утраченного оборудования, приобретение новейшей противопожарной техники, обновление системы предотвращения и противодействия пожарам, что улучшит условия труда более 2300 работников Чернобыля.

По словам министра, благодаря этому решению Украина сможет получать помощь от партнеров, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Канада и другие - всего уже 18 стран-вкладчиков.

На счету фонда уже собрано €14 миллионов. Ожидается официальное оформление взносов от всех партнеров. Более подробные сведения по этому вопросу предоставит ЕБРР как администратор счета на следующем заседании Ассамблеи вкладчиков счета, запланированном на 2 июля текущего года.

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