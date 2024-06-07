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Наладили бизнес на установление группы инвалидности шахтерам: в Киеве разоблачили бывшую народную депутатку и 5 ее сообщников

12:54, 7 июня 2024
По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность приносила «прибыль» почти в 100 тысяч долларов.
Наладили бизнес на установление группы инвалидности шахтерам: в Киеве разоблачили бывшую народную депутатку и 5 ее сообщников
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В Киеве разоблачили бывшую народную депутатку, которая вместе с сообщниками наладила схему вымогательства и получения денег из работников угольной промышленности за установление инвалидности. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора.

Отмечается, что сообщено о подозрении бывшей народной избраннице, ранее являвшейся заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, а в настоящее время является заместителем директора медучреждения, а также трем медикам и двум посредникам.

По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.

Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.

По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутаткой приносила «прибыль» почти в 100 тысяч долларов.

«Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине», — отметили в СБУ.

Также в «схему» были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.

По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет документов для уклонения от мобилизации.

Сначала мужчин фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем диагностировали у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности.

Отмечается, что в столице «на горячем» задержан организатор схемы и ее сообщник из Львовщины, который передавал ей «откат» в размере 32 тысяч долларов.

В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов.

На основании собранных доказательств организаторе преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом с использованием предоставленного ему служебного положения);
  • ч. 3 ст. 369-2 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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