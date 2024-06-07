Наладили бизнес на установление группы инвалидности шахтерам: в Киеве разоблачили бывшую народную депутатку и 5 ее сообщников

В Киеве разоблачили бывшую народную депутатку, которая вместе с сообщниками наладила схему вымогательства и получения денег из работников угольной промышленности за установление инвалидности. Об этом сообщает Служба безопасности Украины и Офис Генпрокурора.
Отмечается, что сообщено о подозрении бывшей народной избраннице, ранее являвшейся заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, а в настоящее время является заместителем директора медучреждения, а также трем медикам и двум посредникам.
По данным следствия, чиновник организовала массовое изготовление и продажу фиктивных документов о получении группы инвалидности из-за профессиональных заболеваний.
Основными клиентами злоумышленников были потенциальные призывники, которые планировали использовать подлог для снятия с военного учета и незаконного выезда за границу.
По имеющимся данным, ежемесячно незаконная деятельность злоумышленников во главе с экс-депутаткой приносила «прибыль» почти в 100 тысяч долларов.
«Эта сумма распределялась между всеми сообщниками, среди которых были двое коллег организатора: заведующие отделениями медучреждения, врач-профпатолог и координатор противоправной деятельности медиков на Львовщине», — отметили в СБУ.
Также в «схему» были привлечены несколько чиновников медико-социальных экспертных комиссий западного региона.
По данным следствия, фигуранты действовали в составе организованной преступной группировки и предлагали своим клиентам полный пакет документов для уклонения от мобилизации.
Сначала мужчин фиктивно оформляли на амбулаторное лечение, затем диагностировали у них профессиональное заболевание, а затем назначали группу инвалидности.
Отмечается, что в столице «на горячем» задержан организатор схемы и ее сообщник из Львовщины, который передавал ей «откат» в размере 32 тысяч долларов.
В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов обнаружено более 40 млн грн, медицинские документы и черновые записи с учетом клиентов.
На основании собранных доказательств организаторе преступной группировки и четырем его участникам сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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