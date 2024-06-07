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Как сохранить продукты холодными при отключении электроэнергии

14:23, 7 июня 2024
Покупайте продукты, которые меньше теряют качество без холодильника.
Как сохранить продукты холодными при отключении электроэнергии
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Дефицит электроэнергии в Украине снова привел к отключению света по графику. При отсутствии электроэнергии не работают холодильники, морозильные и охлаждающие камеры, поэтому продукты могут быстро испортиться, особенно это актуально во время жары.

Очень важно сделать все для того, чтобы сохранить еду безопасной для употребления. В Минздраве дали несколько советов, как сохранить продукты, когда отключают свет:

  • В холодильнике должна быть температура +4 °С или ниже, в морозильной камере – не выше -4 °С.
  • Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру еды при температуре 4° С или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед.
  • Если электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру.
  • Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.
  • Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 °С или ниже.
  • Также попробуйте заранее подготовиться и сделать запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахара (не более 10 г на 100 г продукта).
  • Старайтесь готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго.
  • Покупая пищевые продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше теряют качество без холодильника.
  • Кроме того, продукты питания можно хранить в термосумке.

Напомним, что 8 июня по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции, который должен улучшить ситуацию в энергосистеме.

Также известно, почему в Киеве больше отключений, чем в Украине.

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