Как сохранить продукты холодными при отключении электроэнергии

Покупайте продукты, которые меньше теряют качество без холодильника.

Дефицит электроэнергии в Украине снова привел к отключению света по графику. При отсутствии электроэнергии не работают холодильники, морозильные и охлаждающие камеры, поэтому продукты могут быстро испортиться, особенно это актуально во время жары.

Очень важно сделать все для того, чтобы сохранить еду безопасной для употребления. В Минздраве дали несколько советов, как сохранить продукты, когда отключают свет:

В холодильнике должна быть температура +4 °С или ниже, в морозильной камере – не выше -4 °С.

Заморозьте контейнеры с водой, чтобы сохранить температуру еды при температуре 4° С или ниже, если вам придется извлекать продукты из холодильника. По возможности приобретите сухой или блочный лед.

Если электроэнергию уже отключили, держите дверцу холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике, 48 часов в полной морозилке, 24 часов в полупустой морозилке. Если электроэнергия отключена более 4 часов, поместите лед в холодильную камеру.

Никогда не пробуйте еду на вкус, чтобы проверить ее безопасность. Если сомневаетесь, выбросьте ее. Выбрасывайте любую пищу с необычным запахом, цветом или текстурой.

Проверяйте температуру продуктов, хранящихся в морозильнике или в холодильнике с дополнительным источником холода. Вы можете безопасно заморозить или приготовить замороженные продукты, которые все еще содержат ледовые кристаллы или имеют температуру 4 °С или ниже.

Также попробуйте заранее подготовиться и сделать запас пищевых продуктов, не требующих особых условий хранения (хлеб, печенье, баранки, консервы и т.п.). При этом отдавайте предпочтение пищевым продуктам с минимальным количеством соли (рекомендуется не более 0,3 г соли на 100 г продукта) и сахара (не более 10 г на 100 г продукта).

Старайтесь готовить блюда в небольшом количестве, чтобы не хранить их долго.

Покупая пищевые продукты, отдавайте предпочтение тем, что меньше теряют качество без холодильника.

Кроме того, продукты питания можно хранить в термосумке.

Напомним, что 8 июня по ремонту выйдет дополнительный блок атомной электростанции, который должен улучшить ситуацию в энергосистеме.

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