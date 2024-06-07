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Як зберегти продукти холодними у разі відключення електроенергії

14:23, 7 червня 2024
Купуйте продукти, які найменше втрачають якість без холодильника.
Як зберегти продукти холодними у разі відключення електроенергії
фото з відкритих джерел
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Дефіцит електроенергії в Україні знову призвів до відключення світла за графіками. При відсутності електроенергії не працюють холодильники, морозильні та охолоджуючі камери, тому продукти можуть швидко зіпсуватися, особливо це актуально під час спеки.

Дуже важливо зробити все для того, щоб зберегти їжу безпечною для вживання. У МОЗ дали кілька порад, як зберегти продукти, коли відключають світло:

  • У холодильнику має бути температура +4 °С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С.
  • Заморозьте контейнери з водою, щоби мати змогу зберегти температуру їжі за температури 4° С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості придбайте сухий або блоковий лід.
  • Якщо вже електроенергію відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці. Якщо електроенергія відключена більше ніж 4 години, помістіть лід до продуктів у холодильну камеру.
  • Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоби перевірити її безпечність. Якщо маєте сумніви, викиньте її. Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою.
  • Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4 °С або нижче.
  • Також спробуйте заздалегідь підготуватися та зробити запас харчових продуктів, що не потребують особливих умов зберігання (хліб, печиво, бублики, консерви тощо). При цьому віддавайте перевагу харчовим продуктам з мінімальною кількістю солі (рекомендовано не більше 0,3 г солі на 100 г продукту) та цукрів (не більше 10 г на 100 г продукту).
  • Намагайтесь готувати страви у невеликій кількості, щоб не зберігати їх тривалий час.
  • Купуючи харчові продукти, надавайте перевагу тим, що найменше втрачають якість без холодильника.
  • Крім того, продукти харчування також можна зберігати у термосумці.

Нагадаємо, що 8 червня з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції, що має покращити ситуацію в енергосистемі.

Також відомо, чому у Києві більше відключень, ніж по Україні.

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