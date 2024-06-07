Как военнослужащему выехать за границу для лечения: условия и перечень документов

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как военнослужащему выехать за границу для лечения.
Кого могут направить на лечение за границу и при каких условиях
Направлению за границу для лечения с целью получения медицинской и реабилитационной помощи подлежат лица из составных сил обороны и безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.
При наличии следующих документов:
Отмечается, что направление защитников Украины на лечение за границу инициируется учреждениями здравоохранения, где они находятся на лечении или реабилитации.
Какие документы для лечения военного за границей должно подготовить заведение здравоохранения
В целях организации направления на лечение за границу защитников Украины учреждения здравоохранения, в которых они находятся на лечении или реабилитации, готовят следующие документы:
Вывод о необходимости направления на лечение за границу готовится заведением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и/или реабилитации, и подписывается руководителем заведения здравоохранения и лечащим врачом заведения здравоохранения, определенным руководителем этого заведения или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом.
Заведение здравоохранения, где защитник Украины находится на лечении или реабилитации, формирует и направляет в государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в котором проходит службу защитник Украины:
После обобщения информации, полученной от здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и/или реабилитации, государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в течение 3 календарных дней направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов и готовит разрешения на выезд за границу для защитников Украины.
Срок пребывания на лечение за границей военнослужащего
Общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд.
Какие документы необходимы для пересечения границы военнослужащим
Во время военного положения выезд за пределы Украины лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии следующих документов:
Отмечается, что выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родителей, мужа или жены, ребенка, в том числе усыновленного).
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