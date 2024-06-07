Как военнослужащему выехать за границу для лечения: условия и перечень документов

Направление защитников на лечение за границу инициируется учреждениями здравоохранения, где они находятся на лечении или реабилитации.

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснил, как военнослужащему выехать за границу для лечения.

Кого могут направить на лечение за границу и при каких условиях

Направлению за границу для лечения с целью получения медицинской и реабилитационной помощи подлежат лица из составных сил обороны и безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

При наличии следующих документов:

заключение о необходимости направления на лечение за границу;

сообщения от Координационного центра по чрезвычайным ситуациям (Emergency Response Coordination Centre) Европейской Комиссии через электронную платформу “Система раннего предупреждения и реагирования” (Early Warning and Response System) о готовности конкретной страны – члена Европейского Союза на безвозмездной основе принять на лечение и/или письменное подтверждение готовности иностранного учреждения здравоохранения на безвозмездной основе принять для лечения.

Отмечается, что направление защитников Украины на лечение за границу инициируется учреждениями здравоохранения, где они находятся на лечении или реабилитации.

Какие документы для лечения военного за границей должно подготовить заведение здравоохранения

В целях организации направления на лечение за границу защитников Украины учреждения здравоохранения, в которых они находятся на лечении или реабилитации, готовят следующие документы:

согласие защитника Украины или его законного представителя на лечение за границей с предоставлением однозначного согласия на обработку персональных данных, касающихся медицинской информации;

согласие на обработку и передачу персональных данных иностранным учреждениям здравоохранения в соответствии с законодательством в произвольной форме;

выписка из медицинской карты амбулаторного (стационарного) больного по форме, утвержденной Минздравом;

заключение о необходимости направления на лечение за границу.

Вывод о необходимости направления на лечение за границу готовится заведением здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и/или реабилитации, и подписывается руководителем заведения здравоохранения и лечащим врачом заведения здравоохранения, определенным руководителем этого заведения или уполномоченным на принятие соответствующих решений лицом.

Заведение здравоохранения, где защитник Украины находится на лечении или реабилитации, формирует и направляет в государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в котором проходит службу защитник Украины:

перечень защитников Украины, относительно которых имеются выводы о необходимости направления на лечение за границу, с указанием диагноза/диагнозов и осложнений в соответствии с НК 025:2021 "Классификатор болезней и родственных проблем здравоохранения";

документы на каждого защитника Украины, относительно которого есть вывод о необходимости направления на лечение за границу.

После обобщения информации, полученной от здравоохранения, в котором защитник Украины находится на лечении и/или реабилитации, государственный орган, входящий в состав сектора безопасности и обороны, в течение 3 календарных дней направляет на рассмотрение Минздрава в электронной форме письмо-направление с копиями документов и готовит разрешения на выезд за границу для защитников Украины.

Срок пребывания на лечение за границей военнослужащего

Общее время пребывания защитника Украины на лечении за границей, включая время перемещения из одного иностранного здравоохранения в другое и время ожидания между плановыми хирургическими вмешательствами, не может превышать 12 месяцев подряд.

Какие документы необходимы для пересечения границы военнослужащим

Во время военного положения выезд за пределы Украины лиц из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией российской федерации против Украины, на лечение за границу осуществляется при наличии следующих документов:

паспорта гражданина Украины для выезда за границу;

паспорта гражданина Украины (при их отсутствии - документов, содержащих сведения о лице, на основании которых Госпогранслужба позволит пересечение государственной границы);

при наличии вывода о необходимости направления лица из составляющих сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение за границу;

письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Отмечается, что выезд таких лиц разрешается в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства (родителей, мужа или жены, ребенка, в том числе усыновленного).

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