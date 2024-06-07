США проведут антимонопольные проверки в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia

Минюст США и FTC проверят Microsoft, OpenAI и Nvidia из-за беспокойства относительно использования искусственного интеллекта.

Источник фото: pymnts.com

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки и Федеральная торговая комиссия заключили соглашение, которое позволит им провести антимонопольные проверки в отношении компаний Microsoft, OpenAI и Nvidia. Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение между двумя агентствами свидетельствует о растущем беспокойстве относительно концентрации в отраслях, формирующих искусственный интеллект. Компании Microsoft и Nvidia не только доминируют в своих отраслях, но и являются двумя крупнейшими компаниями мира по рыночной капитализации.

Американские антимонопольные органы выразили ряд опасений относительно искусственного интеллекта, включая преимущества компаний Big Tech в доступе к данным для обучения моделей искусственного интеллекта, влияние генеративного искусственного интеллекта на рынок творческого труда и партнерские отношения между компаниями, которые могут использоваться для обхода процедур рассмотрения слияний и поглощений.

Согласно сообщению, Министерство юстиции возьмет на себя инициативу в расследовании возможного нарушения антимонопольного законодательства Nvidia, тогда как FTC исследует поведение OpenAI и Microsoft.

Отмечается, что Nvidia контролирует около 80% рынка микросхем искусственного интеллекта, включая кастомные процессоры, которые используются компаниями, занимающимися облачными вычислениями, такими как Google, Microsoft и Amazon.

Соглашение между двумя регуляторами было заключено после того, как FTC в январе этого года обязала некоторые компании, включая OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и Anthropic, предоставить информацию о недавних инвестициях и партнерствах в сфере разработки искусственного интеллекта и облачных сервисов.

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