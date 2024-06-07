Практика судів
  1. У світі

США проведуть антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia

16:25, 7 червня 2024
Мін'юст США та FTC перевірять Microsoft, OpenAI і Nvidia через занепокоєння щодо використання штучного інтелекту.
США проведуть антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia
Джерело фото: pymnts.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки та Федеральна торгова комісія уклали угоду, яка дозволить їм провести антимонопольні перевірки щодо компаній Microsoft, OpenAI та Nvidia. Про це повідомляє агентство Reuters.

Угода між двома агентствами свідчить про зростаюче занепокоєння стосовно концентрації в галузях, що формують штучний інтелект. Компанії Microsoft і Nvidia не лише домінують у своїх галузях, але й є двома найбільшими компаніями світу за ринковою капіталізацією.

Американські антимонопольні органи висловили низку занепокоєнь щодо штучного інтелекту, включаючи переваги компаній Big Tech у доступі до даних для навчання моделей штучного інтелекту, вплив генеративного штучного інтелекту на ринок творчої праці та партнерські відносини між компаніями, які можуть використовуватися для обходу процедур розгляду злиттів і поглинань.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції візьме на себе ініціативу в розслідуванні можливого порушення антимонопольного законодавства Nvidia, тоді як FTC дослідить поведінку OpenAI та Microsoft.

Зазначається, що Nvidia контролює близько 80% ринку мікросхем штучного інтелекту, включаючи кастомні процесори, які використовуються компаніями, що займаються хмарними обчисленнями, такими як Google, Microsoft та Amazon.

Угода між двома регуляторами була укладена після того, як FTC в січні цього року зобов'язала деякі компанії, включаючи OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon і Anthropic, надати інформацію про нещодавні інвестиції та партнерства у сфері розробки штучного інтелекту та хмарних сервісів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін дозволив дистанційну постановку на військовий облік особам, які постійно проживають за кордоном

Уряд передбачив постановку на військовий облік призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, які були зняті з військового обліку у звʼязку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, без особистого прибуття до ТЦК.

В судах, які припинили діяльність під час повномасштабного вторгнення, з’являться уповноважені особи, які будуть відповідати за бухгалтерію та звітність

Вища рада правосуддя ухвалила тимчасові зміни у Типове положення про апарат суду.

Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу.

З 30 червня запрацює новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном

Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном – чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді