США проведуть антимонопольні перевірки щодо Microsoft, OpenAI та Nvidia

Мін'юст США та FTC перевірять Microsoft, OpenAI і Nvidia через занепокоєння щодо використання штучного інтелекту.

Джерело фото: pymnts.com

Міністерство юстиції Сполучених Штатів Америки та Федеральна торгова комісія уклали угоду, яка дозволить їм провести антимонопольні перевірки щодо компаній Microsoft, OpenAI та Nvidia. Про це повідомляє агентство Reuters.

Угода між двома агентствами свідчить про зростаюче занепокоєння стосовно концентрації в галузях, що формують штучний інтелект. Компанії Microsoft і Nvidia не лише домінують у своїх галузях, але й є двома найбільшими компаніями світу за ринковою капіталізацією.

Американські антимонопольні органи висловили низку занепокоєнь щодо штучного інтелекту, включаючи переваги компаній Big Tech у доступі до даних для навчання моделей штучного інтелекту, вплив генеративного штучного інтелекту на ринок творчої праці та партнерські відносини між компаніями, які можуть використовуватися для обходу процедур розгляду злиттів і поглинань.

Згідно з повідомленням, Міністерство юстиції візьме на себе ініціативу в розслідуванні можливого порушення антимонопольного законодавства Nvidia, тоді як FTC дослідить поведінку OpenAI та Microsoft.

Зазначається, що Nvidia контролює близько 80% ринку мікросхем штучного інтелекту, включаючи кастомні процесори, які використовуються компаніями, що займаються хмарними обчисленнями, такими як Google, Microsoft та Amazon.

Угода між двома регуляторами була укладена після того, як FTC в січні цього року зобов'язала деякі компанії, включаючи OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon і Anthropic, надати інформацію про нещодавні інвестиції та партнерства у сфері розробки штучного інтелекту та хмарних сервісів.

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