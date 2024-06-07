Налагодили бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: в Києві викрили колишню народну депутатку та 5 її спільників

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність приносила «прибуток» у майже 100 тисяч доларів.

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У Києві викрили колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками налагодила схему вимагання та отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що повідомлено про підозру колишній народній обраниці, що раніше була заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, а наразі є заступницею директора медустанови, а також трьом медикам та двом посередникам.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тисяч доларів.

«Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині», — зазначили в СБУ,

Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет «документів» для ухилення від мобілізації.

Спочатку чоловіків фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

Зазначається, що у столиці «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тисячі доларів.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);

ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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