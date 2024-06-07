Практика судів
  1. В Україні

Налагодили бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: в Києві викрили колишню народну депутатку та 5 її спільників

12:54, 7 червня 2024
За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність приносила «прибуток» у майже 100 тисяч доларів.
Налагодили бізнес на встановленні групи інвалідності шахтарям: в Києві викрили колишню народну депутатку та 5 її спільників
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві викрили колишню народну депутатку, яка разом зі спільниками налагодила схему вимагання та отримання грошей з працівників вугільної промисловості за встановлення інвалідності. Про це повідомляють Служба безпеки України та Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що повідомлено про підозру колишній народній обраниці, що раніше була заступницею голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, а наразі є заступницею директора медустанови, а також трьом медикам та двом посередникам.

За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання.

Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон.

За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з ексдепутаткою приносила «прибуток» у майже 100 тисяч доларів.

«Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки: завідувачі відділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині», — зазначили в СБУ,

Також до «схеми» були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій західного регіону.

За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угруповання і пропонували своїм клієнтам повний пакет «документів» для ухилення від мобілізації.

Спочатку чоловіків фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім «діагностували» в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності.

Зазначається, що у столиці «на гарячому» затримано організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй «відкат» у розмірі 32 тисячі доларів.

Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 млн грн, медичні документи та чорнові записи з обліком клієнтів.

На підставі зібраних доказів організаторці злочинного угруповання і чотирьом його учасникам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 та ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища);
  • ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу.

З 30 червня запрацює новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном

Кабмін затвердив новий порядок видачі паспортів громадянам України за кордоном – чоловікам від 18 до 60 років треба буде показати військово-обліковий документ.

Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді