Україна ратифікувала рамкову угоду з ЄБРР для відновлення Чорнобильської зони

Чорнобиль отримає новітнє обладнання завдяки угоді з ЄБРР.

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Верховна Рада України ратифікувала рамкову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля. Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець наголосив, що угода з ЄБРР є важливим кроком на шляху відновлення Зони відчуження після вторгнення російських окупантів. Ратифікована угода передбачає закупівлю втраченого обладнання, придбання новітньої протипожежної техніки, оновлення системи запобігання та протидії пожежам, що покращить умови праці понад 2300 працівників Чорнобилю.

За словами міністра, завдяки цьому рішенню Україна зможе отримувати допомогу від партнерів, серед яких США, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада та інші – загалом вже 18 країн-вкладників.

На рахунку фонду вже зібрано €14 мільйонів. Очікується офіційне оформлення внесків від усіх партнерів. Детальніші відомості щодо цього питання надасть ЄБРР як адміністратор рахунку на наступному засіданні Асамблеї вкладників рахунку, запланованому на 2 липня поточного року.

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