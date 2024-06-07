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Ми не маємо права програти, — Зеленський відкинув можливість територіальних поступок рф для завершення війни

12:23, 7 червня 2024
Президент наголосив, що тимчасова пауза у війні лише дасть росії накопичити сили.
Ми не маємо права програти, — Зеленський відкинув можливість територіальних поступок рф для завершення війни
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Президент Володимир Зеленський вкотре наголосив на неможливості територіальних поступок рф для завершення війни. Він наголосив, що це лише дасть рф паузи перед новою війною. Про це Зеленський заявив під час виступу перед Національними зборами Франції.

"Чи може путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною... Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", – сказав глава держави. 

Зеленський виразив переконаність у здатності України перемогти у війні. Він наголосив, що Україна має віру в свою перемогу, аналогічно до впевненості, що відчували союзники під час Другої світової війни.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий", - заявив Зеленський.

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