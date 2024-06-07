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Жителі Одеси через ремонтні роботи залишаться без води

13:30, 7 червня 2024
Мешканці Приморського та Київського районів залишаться без води.
Жителі Одеси через ремонтні роботи залишаться без води
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У п'ятницю, 7 червня, деякі мешканці Приморського та Київського районів Одеси зазнають тимчасових незручностей через ремонтні роботи, які вплинуть на водопостачання. Планується, що воду повернуть у будинки о 17:00, але час відновлення та перелік адрес можуть змінюватися, оскільки можливі аварійні відключення протягом дня. Про це повідомила пресслужба «Інфоксводоканалу».

Адреси, де буде відсутня вода:

  • просп. Гагаріна, 12;
  • просп. Шевченка, 17а, 17б, 17в, 19а, 21, 21аб, 23а, 25, 27;
  • вул. Ак. Корольова, 44–70;
  • вул. Ільфа і Петрова 13–27;
  • вул. Левітана, 70–147;
  • 12-а, 13-а, 15-а, 16-а, 17-а лінії Люстдорфської дороги — усі будинки;
  • просп. Ак. Глушка, 16–26;
  • вул. Костанді, 162–213.

«Час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасово заподіяні незручності», — йдеться у повідомленні.

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