Жителі Одеси через ремонтні роботи залишаться без води

У п'ятницю, 7 червня, деякі мешканці Приморського та Київського районів Одеси зазнають тимчасових незручностей через ремонтні роботи, які вплинуть на водопостачання. Планується, що воду повернуть у будинки о 17:00, але час відновлення та перелік адрес можуть змінюватися, оскільки можливі аварійні відключення протягом дня. Про це повідомила пресслужба «Інфоксводоканалу».
Адреси, де буде відсутня вода:
«Час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія «Інфоксводоканал» перепрошує за тимчасово заподіяні незручності», — йдеться у повідомленні.
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