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На Одещині відкривають перші пляжі: названа дата

15:31, 7 червня 2024
Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.
На Одещині відкривають перші пляжі: названа дата
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Із 8 червня в Одеській області планують відкрити для відвідування перші пляжі. Про це заявив очільник ОВА Олег Кіпер, передає «Суспільне».

В Одесі, зокрема, пропонують відкрити 20 пляжів.

«Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить, мабуть, ніякий комплекс вітамінів, який би ми не пропонували. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів», — зазначив Кіпер.

Українцям також планують дозволити відпочивати в лагуні у селі Приморське.

За словами Кіпера, також сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

«Там є дві застороги: перша – це, звичайно, військова, друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, – ред.) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах», —додав він.

Очільник ОВА зазначив, що комісії працюють над питанням ефективності встановлення в морі сіток для небезпечних вибухових предметів. Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін.

«Ті міни, які ми бачили в морі, плавали на поверхні, це було біля Ізмаїла, це великі, військові їх одразу засікають. Щодо малих, то в тому році вони припливли з Херсону та Дніпра, вони десь 10-15 см під водою. Тому ми ставили сітки. Зараз їх немає, вивчаємо питання щодо їхньої ефективності. Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і це не дає ефекту», — додав Олег Кіпер.

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