Рахунки військовозобов’язаних, які вказали фейкові адреси у Резерв+, можуть заблокувати

Поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою, яку військовозобов’язаний вказав у Резерв+, може вважатися підтвердним документом для того, аби ТЦК не складало протокол, а відразу виносило постанову про накладення штрафу.

Повідомлення у додатку Резерв+ фейкової адреси проживання може мати негативні наслідки для військовозобов’язаної особи. Так, належним підтвердженням оповіщення відповідно до постанови Кабміну є поштове повідомлення, яке надсилало ТЦК за адресою, вказаною при оновленні даних, у якому проставлена відмітка про відсутність особи за цією адресою. Оскільки за наявності підтвердних документів протокол за порушення правил військового обліку може не складатися, а відразу виноситися постанова про штраф, то чоловіки, які дали у Резерв+ недійсну адресу, ризикують опинитися із заблокованими рахунками.

Отже, відповідно до КУпАП ТЦК розглядають справи про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку, законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Відповідно до закону №3696-IX про заочні штрафи, який набув сили 19 травня, протокол не складається у разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210 і 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Отже, виносити постанову про накладення штрафу ТЦК зможе заочно у випадку, якщо особа не з’явилася до ТЦК і не повідомила причину неявки, але при цьому у ТЦК обов’язково мають бути підтвердні документи про отримання виклику.

Відповідно до постанови Кабміну 560 належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:

1) у разі вручення повістки –

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, у тому числі відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки,

а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки;

2) у разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:

• день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

• день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання особи, повідомленою цією особою ТЦК під час уточнення своїх облікових даних;

• день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення чи день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання.

Таким чином, поштове повідомлення, де проставлено відмітку про відсутність особи за адресою задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси місця проживання, також може вважатися підтвердним документом для того, аби не складати протокол, а відразу виносити постанову про накладення штрафу.

Аналогічно – поштове повідомлення з відміткою про відсутність особи за адресою, вказаною при оновленні даних.

Нагадаємо, для фізичних осіб штрафи тепер складають до 25,5 тисяч грн, а для бізнесу – до 59,5 тисяч грн.

У разі добровільної несплати такого штрафу особа ризикує тим, що її рахунки можуть бути заблоковані, а майно відібране в порядку виконавчого провадження.

Також зазначимо, що відповідно до постанови 560 повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням (поштовим відправленням з оголошенням цінності з описом вкладення) з повідомленням про вручення на адресу його місця проживання після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, у тому числі адреси місця проживання.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов’язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання.

Повістка про виклик резервіста або військовозобов’язаного до ТЦК надсилається адресату не пізніше ніж протягом наступного дня після підпису повістки відповідним керівником. При цьому день явки за викликом резервіста або військовозобов’язаного визначається не раніше 14 дня від дня надсилання повістки засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Однак тут є важливий момент – що саме вважати «оновленням даних». Адже постанова Кабміну про регулювання Резерв+ не опублікована. Хоча, за словами Міноборони, вона була прийнята 10 травня, проте жодних повідомлень про номер, назву, дату прийняття нормативного акту, який регулює порядок оновлення даних за допомогою додатка, від Кабміну не надходило.

Також слід зазначити, що законодавець вказав у законі про заочні штрафи, що положення статей 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у разі можливості отримання Міноборони як держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Тобто, в теорії чоловіка не мають штрафувати за неповідомлення про те, що він, до прикладу, став студентом, якщо такі дані можна отримати з бази Міносвіти.

Однак законодавець не уточнив, яким чином ТЦК, виносячи постанову про штраф, повинно зрозуміти і врахувати, має чи не має Міноборони можливість отримати персональні дані військовозобов’язаних шляхом електронної взаємодії.

Автор: Наталя Мамченко

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