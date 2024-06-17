Чи може Кабмін цифровізувати процес сплати штрафів за порушення військового обліку – не виключено

Уряд уточнив, що портал Дія виконуватиме завдання шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% держави, зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

Шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг — державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% акцій належить державі, буде реалізована можливість зі сплати штрафів за адміністративні правопорушення.

Відповідні уточнюючі зміни Кабмін вніс постановою від 13 червня № 693 до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія), затвердженого постановою КМУ 1137.

Зокрема уточнено підпункт 7 пункту 5 Положення про Портал Дія, який визначає завдання порталу.

Так, Портал Дія виконуватиме завдання з надання можливості шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг — державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75 відсотків акцій (часток) належить державі, сплачувати адміністративні збори за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі, штрафи за адміністративні правопорушення, державне мито, перераховувати благодійні пожертви, здійснювати інші платежі на рахунки отримувачів, відкриті в органах Казначейства, Національному банку та банках.

Слід зазначити, що редакція пп.7 п. 5 і до змін передбачала можливість сплати штрафів за адмінправопорушення через Портал Дія, але не передбачала норм про інтеграцію систем і ПО надавачів платіжних послуг і здійснення «інших платежів на рахунки у банках».

Нагадаємо, що наприкінці 2023 року у ДП «Дія» повідомили, що українці можуть отримати електронну постанову суду в справі про адміністративне порушення та сплатити штраф у Дії, навіть не виходячи з дому. «Це зекономить час та допоможе швидше закрити справу без зайвої бюрократії. До адмінпорушень належать дрібне хуліганство, несвоєчасна сплата податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі. За них передбачена адміністративна відповідальність, зокрема, штраф. Відтепер його можна сплатити в кілька кліків у Дії без походів до суду та черг.

Раніше для сплати штрафу за адмінпорушення доводилося приходити до суду, годинами стояти в черзі, щоб отримати паперове судове рішення та реквізити для сплати. А потім йти в банк та сплачувати штраф за квитанцією» - зазначали у Діі.

Крім того, як відомо, функцію сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, також було реалізовано в Дії.

Чи може бути розповсюджена така практика на постанови ТЦК, винесені в результаті порушення правил військового обліку, які після спливу строків, встановлених законом про мобілізацію, для постановки на облік і оновлення військово-облікових даних, можуть носити масовий характер і, вочевидь, потребуватимуть цифрового рішення – поки невідомо.

Нагадаємо, що після внесених внаслідок прийняття законопроекту про заочні штрафи 10379 змін статтю 258 КУпАП доповнено частиною, за якою протокол не складається у разі вчинення під час воєнного стану адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику.

Раніше член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук зазначав, що це дозволяє в подальшому застосувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.

Якщо за раніше чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то законопроектом 10379 така процедуру складання протоколу за статтями 210 та 210-1 КУпАП значно спростили.

Таким чином, на його думку, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно, як зазначав Осадчук, блокування рахунків особи-порушника.

Крім того, 13 червня Кабмін доповнив Положення про Портал Дія (п. 4) нормою, що Портал Дія створений також і з метою внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача або особу, законним представником якої він є, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею (у разі підключення в установленому законодавством порядку до зазначеної бази).

Відповідно, Портал Дія виконуватиме завдання із забезпечення доступу користувача до функціональних можливостей електронної системи охорони здоров’я відповідно до законодавства, що визначає порядок функціонування електронної системи охорони здоров’я.

Постановою Кабміну також розширено функціональні можливості Порталу Дія, який здійснюватиме:

забезпечення внесення до центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я медичної та іншої інформації про користувача або особу, законним представником якої він є, в електронній формі, перегляд такої інформації та обмін нею (у разі підключення в установленому законодавством порядку до зазначеної бази);

використання технологій штучного інтелекту.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», змінами до КУпАП також було передбачено – якщо Міноборони як держатель Реєстру «Оберіг» має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність за статтями 210 та 210-1 КУпАП за порушення правил військового обліку не настає.

Автор: Наталя Мамченко

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