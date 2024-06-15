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В документ о переговорах с Украиной по вступлению в ЕС включили требования Венгрии о защите нацменьшинств, — глава МИД Сийярто

11:51, 15 июня 2024
Венгрия требует «восстановление прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке», которые якобы были нарушены Украиной.
В документ о переговорах с Украиной по вступлению в ЕС включили требования Венгрии о защите нацменьшинств, — глава МИД Сийярто
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в документ о переговорах с Украиной о вступлении в Евросоюз включили требования Венгрии о защите нацменьшинств.

По его словам, в последние недели в Брюсселе шли дискуссии по условиям, при которых должны начаться переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Сийярто отметил, что «позиция Венгрии изначально заключалась в том, что уважение прав национальных меньшинств должно быть предпосылкой для любого дальнейшего прогресса».

В частности, Венгрия требует «восстановление прав меньшинств сохранять свою национальную идентичность, пользоваться родным языком и учиться на родном языке», которые якобы были нарушены Украиной.

«После упорных дебатов сегодня вечером в Брюсселе была достигнута договоренность: все венгерские условия были включены в рамочный документ для переговоров с Украиной.

Поэтому теперь у нас есть документ из Брюсселя, в котором говорится, что Украина должна вернуть венграм Закарпатья права, отобранные у них за последние годы», — написал Сийярто в своих соцсетях.

Ранее мы писали, что послы ЕС согласовали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

Также сообщалось, что Украина и Венгрия сформируют комиссию по решению вопросов прав нацменьшинств.

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