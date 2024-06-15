Украинцы могут увеличить размер пенсии до 54%: что для этого нужно

Если украинец откажется от назначения пенсии в 60 лет и выйдет на заслуженный отдых позже, размер пенсионных выплат увеличится. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.
Так, законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию. Тем, кто получил право на пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения по назначению выплат.
При назначении пенсии с отсрочкой размер выплат увеличивается:
То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию — 12%. (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).
Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.
О своем желании назначить пенсию позже человек должен до достижения пенсионного возраста уведомить орган Пенсионного фонда Украины. Если же человек не сообщил о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем его страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), – пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем достижения пенсионного возраста.
Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, – в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.
Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полнолуние страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, пенсия назначается со дня обращения.
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