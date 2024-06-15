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Украинцы могут увеличить размер пенсии до 54%: что для этого нужно

15:45, 15 июня 2024
Если человек отсрочит выход на пенсию, он получит повышенные выплаты.
Украинцы могут увеличить размер пенсии до 54%: что для этого нужно
Фото: glavred
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Если украинец откажется от назначения пенсии в 60 лет и выйдет на заслуженный отдых позже, размер пенсионных выплат увеличится. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Так, законодательство о пенсионном обеспечении содержит нормы, поощряющие граждан к более позднему уходу на пенсию. Тем, кто получил право на пенсию по возрасту, но после достижения пенсионного возраста изъявил желание работать и получать пенсию позже, пенсия назначается с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения по назначению выплат.

При назначении пенсии с отсрочкой размер выплат увеличивается:

  • на 0,5% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;
  • на 0,75% – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, в случае отсрочки выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

То есть, если человек отсрочит свой выход на пенсию на период менее 60 месяцев, то за каждый год такой отсрочки он получит надбавку к пенсии в размере 6% (0,5 х 12), за два года более позднего выхода на пенсию — 12%. (0,5 х 24) и т.д. А вот отсрочка на шесть лет (это 72 месяца) уже увеличит основной размер пенсии на 54% (72 х 0,75).

Для увеличения учитываются только полные месяцы работы: увеличение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не осуществляется.

О своем желании назначить пенсию позже человек должен до достижения пенсионного возраста уведомить орган Пенсионного фонда Украины. Если же человек не сообщил о таком желании, а в Реестре застрахованных лиц есть информация обо всем его страховом стаже (оцифрована бумажная трудовая книжка), – пенсию назначат автоматически со следующего дня за днем ​​достижения пенсионного возраста.

Если человек продолжает работать и не обращается с заявлением о назначении пенсии, а его бумажная трудовая книжка не была оцифрована, – в таком случае считается, что человек изъявил желание выйти на пенсию позже.

Пенсия по возрасту с отсрочкой назначается по обращению пенсионера со дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором приобретен полнолуние страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение имело место не позднее трех месяцев с такого дня. Если же пенсионер обратился за назначением пенсии позже, пенсия назначается со дня обращения.

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