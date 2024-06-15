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Совет ЕС поддержал продление временной защиты для беженцев из Украины до 2026 года

11:39, 15 июня 2024
В ЕС отметили, что министры продемонстрировали новую солидарность и решили, что будут продолжать оказывать защиту украинскому народу.
Совет ЕС поддержал продление временной защиты для беженцев из Украины до 2026 года
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Совет ЕС поддержал продолжение временной защиты для беженцев из Украины. Об этом сообщили на официальном сайте Совета ЕС.

«Совет приветствует предложение о продлении временной защиты для более 4 миллионов украинцев, спасающихся от агрессивной войны россии, до 4 марта 2026 года», - говорится в заявлении.

Государственный секретарь Бельгии по приюту и миграции Николь де Мур отметила, пока в Украине падают бомбы, ситуация там опасна.

Она добавила, что министры продемонстрировали новую солидарность и решили, что будут продолжать оказывать защиту украинскому народу в ЕС.

Напомним, механизм временной защиты был запущен 4 марта 2022 года и должен был действовать до 4 марта 2025 года. Предложение о дальнейшем продлении срока действия временной защиты до 4 марта 2026 г. выдвинуто в условиях нестабильности ситуации в Украине.

Также в ЕС отметили, что продление не меняет решения от марта 2022 года по категориям лиц, на которых распространяется временная защита.

Совет ЕС официально примет решение о продлении временной защиты после того, как будет проведена юридическая проверка и перевод на все языки ЕС.

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