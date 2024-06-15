У Швейцарії розпочинається Глобальний саміт миру: яка програма та формат

У заході візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу.

Фото: EPA

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У суботу, 15 червня, розпочнеться дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню української «формули миру». Захід відкриє голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд.

Саміт миру триватиме 15-16 червня на курорті Бюргеншток у центральній Швейцарії.

У швейцарському уряді заявили, що мета саміту – «ініціювати мирний процес, створити атмосферу довіри та окреслити ідеї для наступних кроків на шляху до такого процесу».

У заході візьмуть участь 100 делегацій, зокрема 57 глав держав та урядів з усього світу. росію на саміт не запрошували, вона сама неодноразово його відкидала.

Під час заходу присутнім нададуть можливість висловити своє бачення справедливого і сталого миру в Україні.

Згідно з програмою Саміту миру, відбудуться пленарні засідання та дискусії за трьома пунктами «формули миру» – ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір.

«Саміт також пропонує можливість вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли росія може бути включена в цей процес. Для Федеральної ради (Швейцарії. – Ред.) розробка довгострокового рішення в кінцевому підсумку вимагає участі обох сторін», – заявляли у уряді Швейцарії.

Програма саміту

Конференція стартує у другій половині дня 15 червня. Делегації учасників прибуватимуть до Бюргенштоку до 17:30 (за київським часом).

О 14:30 із заявою для преси виступлять президент України Володимир Зеленський та лідерка Швейцарії Віола Амхерд.

17:30-18:30 – Церемонія відкриття

18:30 – Вступні промови

20:00 – Спільне фото.

16 червня в рамках Глобального саміту заплановані три робочі сесії з питань продовольчої, ядерної та гуманітарної безпеки.

О 15:30 розпочнеться підсумкова пресконференція Володимира Зеленського та Віоли Амхерд.

Раніше ми писали, що Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру.

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