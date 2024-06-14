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Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру

19:10, 14 червня 2024
У Глобальному саміті миру візьмуть участь близько 100 країн і міжнародних організацій.
Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру
Фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії, аби взяти участь у Глобальному саміті миру, який стартує 15 червня. 

"Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав глава держави у соцмережі. 

Він зазначив, що Саміт миру дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема українських дітей.

Очікується, що у заході візьмуть участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Президент висловив вдячність усім, хто вирішив долучитися та продемонструвати глобальне лідерство й відданість миру, міжнародному праву та Статуту ООН.

"Як відповідальна світова більшість, разом ми маємо докласти всіх зусиль, щоб покласти край війнам, агресіям і колоніальній окупації та унеможливити їхнє повторення. Упевнений, що всі люди світу хочуть справедливого миру та поваги до кожної нації", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що формат Саміту передбачає можливість для кожної нації продемонструвати своє лідерство в досягненні спільних цілей. А голос відповідальної світової більшості здатен наблизити мир і відновити повну силу Статуту ООН.

Нагадаємо, що Україна та США підписали безпекову угоду на 10 років.

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