В які години вимикатимуть світло 15 червня

Найбільше відключатимуть електронергію з 16:00 до 20:00

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Завтра, 15 червня, обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії по всій Україні з 08:00 до 23:00.

З 16:00 до 20:00 обмеження будуть діяти для більшої кількості споживачів.

"Причина – знижена робота СЕС через хмарність у областях, також у ремонт вийшов черговий атомний блок", – пояснили в "Укренерго".

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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