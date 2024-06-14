В какие часы будут выключать свет 15 июня

Больше всего будут отключать электронергию с 16:00 до 20:00

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Завтра, 15 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений электроэнергии по всей Украине с 08:00 до 23:00.

С 16:00 до 20:00 ограничения будут действовать для большего количества потребителей.

"Причина – пониженная работа СЭС из-за облачности в областях, также в ремонт вышел очередной атомный блок", – пояснили в "Укрэнерго".

Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

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