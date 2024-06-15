В Киевской области женщина облила сына легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла

В Киевской области мать едва не убила собственного сына.

В Белой Церкви Киевской области правоохранители задержали женщину, которая хотела отомстить собственному сыну за склонность к алкоголю и решила лишить его жизни. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

О происшествии полиции сообщили медики. Врачи сообщили, что в одной из квартир произошел пожар, в результате которого 37-летний мужчина получил ожоги всего тела.

Как отмечают правоохранители, мать пришла в комнату, где отдыхал ее сын, облила его легковоспламеняющейся смесью и бросила горящую спичку. Одежда мужчины начала гореть, он проснулся от боли и упал на пол.

На крики о помощи пришла соседка и помогла потушить пострадавшего. Медики диагностировали у него 68% ожогов всего тела разной степени. С места происшествия была извлечена емкость из-под легковоспламеняющейся жидкости.

Фигурантке сообщили о подозрении за покушение на умышленное убийство. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

В суде злоумышленницы избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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