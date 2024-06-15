В Тернопольской области злоумышленники угрожали и требовали у мужчины 4000 долларов несуществующего долга

Мужчине и его жене угрожали расправой и забрали авто за неизвестный долг.

В Тернопольской области задержали четырех злоумышленников, которые требовали 4000 долларов несуществующего долга у жителя одного из городков за якобы несвоевременное возвращение долга. Об этом сообщает областная прокуратура.

Мужчины угрожали потерпевшему и его жене физической расправой, обещали выселить семью из дома и забрали его автомобиль. После того, как потерпевший передал вымогателям часть суммы – 3 000 долларов США троих из них задержали правоохранители в порядке ст. 208 УПК Украины, а один сейчас скрывается.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемых у них изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, автомобили, кастеты и ножи.

Подозреваемым избраны меры предосторожности.

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