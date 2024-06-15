Назначение жилищной льготы ветеранам войны: упрощен механизм подачи заявления

Подать заявление и необходимые документы можно одним из трех способов.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что упрощен механизм подачи заявления на назначение жилищной льготы ветеранам войны.

Реализован экспериментальный проект, упрощающий ветеранам войны, а также их семьям процесс обращения за жилищной льготой (постановление Кабинета Министров Украины от 27.12.2023 № 1395).

С июня упрощенное заявление можно подать на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что подается одно упрощенное заявление – о взятии на учет ветерана войны и предоставлении ему льгот. Обработка данных заявителя осуществляется путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами.

Вместо ветерана войны подать заявление на назначение льгот могут члены его семьи, в частности, муж, жена, нетрудоспособные родители, неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства II группы и т.д.

Подать заявление и необходимые документы можно одним из способов:

онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и мобильное приложение «Пенсионный фонд»;

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

почтой – в адрес органа Фонда.

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