В Сумской области суд наказал агентку, которая передавала врагу локации ВСУ и складов с вооружением

По заданию куратора женщина собирала разведданные о местах базирования сил обороны в приграничных районах Сумщины.

На Сумщине решением суда женщина признана виновной в совершении государственной измены. Она приговорена к 15 годам лишения свободы, передает Сумская областная прокуратура.

Отмечается, что уроженка россии, длительно проживающая в Сумской области, с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину была завербована кадровым сотрудником фсб. По заданию куратора женщина собирала разведданные о местах базирования сил обороны в приграничных районах Сумщины. В первую очередь врага интересовала информация о штабах управления и складах с вооружением украинских защитников на севере.

Собранные данные агент пересылала куратору с фсб с помощью одного из мессенджеров, при этом во избежание разоблачения она безотлагательно удаляла отправленную информацию с мобильного устройства.

Женщина была задержана в июле 2023 года во время очередного сбора данных для врага. С тех пор она находится за решеткой.

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