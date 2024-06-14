Неподчинение военного является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за него не зависит от наступления общественно опасных последствий, - ВС

Верховный Суд постановил, что неповиновение нарушает закрепленный в военных уставах порядок управления войсками и препятствует нормальному выполнению воинских частей и подразделений возложенных на них задач.

Верховный Суд отмечает, что неповиновение военнослужащего является преступлением с формальным составом, поэтому уголовная ответственность за него не зависит от наступления общественно опасных последствий.

Сторона защиты утверждала, что конкретных тяжких последствий от оказанного военнослужащим неповиновения не наступило, поэтому нет причин считать, что он своим деянием повредил общественным отношениям.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев дело, заключил, что неповиновение, уголовная ответственность за которую предусмотрена ст. 402 УК Украины, нарушает закрепленный в военных уставах порядок управления войсками, устанавливаемый с целью обеспечения их постоянной боевой готовности, препятствует нормальному выполнению воинскими частями и подразделениями возложенных на них задач.

Это деяние причиняет существенный вред общественным отношениям в сфере установленного порядка несения военной службы, охраняемым уголовным законом, и способно создать реальную угрозу нанесения такого вреда, что и определяет его общественную опасность.

Таким образом, совершенное осужденным в условиях военного положения неповиновение, даже при отсутствии конкретных тяжких последствий, является деянием, характеризующимся всеми признаками состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, но несомненно составляет присущее преступлению общественную опасность.

Учитывая это, КУС ВС оставил в силе приговор суда апелляционной инстанции.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 23 мая 2024 года по делу № 185/4595/22 (производство № 51-7414км23) можно по ссылке.

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