На Сумщині суд покарав агентку, яка передавала ворогу локації ЗСУ та складів з озброєнням

За завданням куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах Сумщини.

На Сумщині рішенням суду жінку визнано винною у вчиненні державної зради. Її засуджено до 15 років позбавлення волі, передає Сумська обласна прокуратура.

Зазначається, що уродженка росії, яка тривалий час проживає на Сумщині, з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну була завербована кадровим співробітником фсб. За завданням куратора жінка збирала розвіддані про місця базування Сил оборони у прикордонних районах Сумщини. Насамперед ворога цікавила інформація про штаби управління та склади з озброєнням українських захисників на півночі.

Зібрані дані агентка пересилала куратору з фсб за допомогою одного з месенджерів, при цьому, щоб уникнути викриття, вона невідкладно видаляла відправлену інформацію з мобільного пристрою.

Жінку затримали в липні 2023 року під час чергового збору даних для ворога. З того часу вона перебуває за ґратами.

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