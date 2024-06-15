Призначення житлової пільги ветеранам війни: спрощено механізм подання заяви

Подати заяву та необхідні документи можна в один із трьох способів.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, що було спрощено механізм подання заяви на призначення житлової пільги ветеранам війни.

Реалізовано експериментальний проєкт, який спрощує ветеранам війни, а також їхнім родинам процес звернення за житловою пільгою (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 № 1395).

З червня спрощену заяву можна подати на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Зазначається, що подається одна спрощена заява – про взяття на облік ветерана війни і надання йому пільг. Опрацювання даних заявника здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.

Замість ветерана війни подати заяву на призначення пільг можуть члени його родини, зокрема, чоловік, дружина, непрацездатні батьки, неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства II групи та ін.

Подати заяву та необхідні документи можна в один із способів:

онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та мобільний застосунок «Пенсійний фонд»;

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

поштою – на адресу органу Фонду.

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