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На Тернопільщині зловмисники погрожували і вимагали у чоловіка 4000 доларів неіснуючого боргу

10:02, 15 червня 2024
Чоловікуі його дружині погрожували розправою та забрали авто за невідомий борг.
На Тернопільщині зловмисники погрожували і вимагали у чоловіка 4000 доларів неіснуючого боргу
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На Тернопільщині затримали чотирьох зловмисників, які вимагали 4000 доларів неіснуючого боргу у мешканця одного з містечок за нібито невчасне повернення боргу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловіки погрожували потерпілому та його дружині фізичною розправою, обіцяли виселити родину з будинку й забрали собі його автомобіль. Після того, як потерпілий передав вимагачам частину суми – 3 000 доларів США трьох із них затримали правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України, а один наразі переховується.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних у них вилучені грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, автомобілі, кастети та ножі.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи.

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