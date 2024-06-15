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На Київщині жінка облила сина легкозаймистою рідиною та підпалила

07:54, 15 червня 2024
На Київщині мати ледь не вбила власного сина.
На Київщині жінка облила сина легкозаймистою рідиною та підпалила
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У Білій Церкві Київської області правоохоронці затримали жінку, яка хотіла помститися власному сину за схильність до алкоголю та вирішила позбавити його життя. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Про подію до поліції повідомили медики. Лікарі повідомили, що в одній з квартир сталась пожежа, внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

Як зазначають правоохоронці, матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син, облила його легкозаймистою сумішшю та кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу.

На крики про допомогу прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 68% опіків всього тіла різного ступеню. З місця події була вилучена ємність з-під легкозаймистої рідини.

Фігурантці повідомили про підозру за замах на умисне вбивство. Їй загрожує до 15 років увʼязнення.

У суді зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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