На Київщині жінка облила сина легкозаймистою рідиною та підпалила

На Київщині мати ледь не вбила власного сина.

У Білій Церкві Київської області правоохоронці затримали жінку, яка хотіла помститися власному сину за схильність до алкоголю та вирішила позбавити його життя. Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Про подію до поліції повідомили медики. Лікарі повідомили, що в одній з квартир сталась пожежа, внаслідок якої 37-річний чоловік отримав опіки всього тіла.

Як зазначають правоохоронці, матір прийшла до кімнати, де відпочивав її син, облила його легкозаймистою сумішшю та кинула підпалений сірник. Одяг чоловіка почав горіти, він прокинувся від болю та впав на підлогу.

На крики про допомогу прийшла сусідка та допомогла загасити постраждалого. Згодом медики діагностували у нього 68% опіків всього тіла різного ступеню. З місця події була вилучена ємність з-під легкозаймистої рідини.

Фігурантці повідомили про підозру за замах на умисне вбивство. Їй загрожує до 15 років увʼязнення.

У суді зловмисниці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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